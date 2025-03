Iltempo.it - Corea del Sud, il presidente Yoon lascia il carcere di Seul | VIDEO

Ildelladel SudSuk Yeol, messo sotto accusa e sospeso dall'incarico per il suo decreto di legge marziale del 3 dicembre, è stato rito dal, dove si trovava da gennaio.ha agitato la mano e si è inchinato ai suoi sostenitori che lo aspettavano all'esterno del centro di detenzione a, un giorno dopo che un tribunale ha revocato il suo arresto per consentirgli di affrontare il processo. Il leader sudno è accusato di ribellione e rischia l'ergastolo e la pena di morte.è stato arrestato e incriminato dai pubblici ministeri a gennaio per il suo decreto di legge marziale del 3 dicembre che ha fatto sprofondare il paese in un enorme tumulto politico.