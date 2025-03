Sport.quotidiano.net - Coppa Italia di A2 basket femminile. Vince San Giovanni in Valdarno. Eliminata l’Halley Thunder

San66Matelica 42 SAN: De16, Rossini 7, Policari 12, Lazzaro 5, Sposato, Mioni 8, Stroscio 2, Cruz Ferreira 9, Amatori 4, Di Fine, De Cassan 3. All. Garcia. HALLEYMATELICA: Cabrini 1, Patanè 5, Celani 5, Battellini, Gramaccioni 9, Gonzalez 10, Zamparini, Poggio, Bonvecchio 4, Andreanelli, Sanchez 8, Catarozzo. All. Sorgentone. Arbitri: Spinelli e Toffali. Parziali: 16-9, 37-20 (21-11), 52-33 (15-13), 66-42 (14-9). Alla Final eight dila Halleyesce subito di scena, perdendo nei quarti contro le toscane, prime nel girone A dell’A2. Contrariamente allo scorso anno, quando furono le matelicesi ad eliminare il Sanal debutto, stavolta il parquet abruzzese ha emesso ben altro verdetto. La squadra di coach Sorgentone è partita male, subendo la fisicità delle avversarie e sbagliando molto in attacco.