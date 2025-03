Tpi.it - Coppa del mondo di sci, Federica Brignone vince il gigante femminile di Are

ha vinto ilnelladeldi sci ad Are, in Svezia.La 34enne campionessa azzurra ha dato un distacco di 1’36” alla neozelandese Alice Robinson dominando prima e seconda manche. Terza la 18enne italiana Lara Colturi.Sofia Goggia, che aveva chiuso la prima manche al secondo posto, esce invece nella seconda chiudendo 27esima.Persi tratta del successo numero 36 indel. La sciatrice valdostana ha vinto 9 gare in questa stagione, 5 delle quali in: vicinissimo il record di Alberto Tomba (11).In classifica generaleaumenta a +322 il distacco sulla svizzera Lara Gut-Behrami, oggi nona a 2”52. Nella classifica di specialità, invece, la neozelandese Alice Robinson ha ancora 20 punti in più della campionessa azzurra.