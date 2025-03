Coppa del Mondo di Fioretto, Bianchi trionfa a Il Cairo. Batini e Favaretto sono argento

Leggi su Ilfaroonline.it

Il– È grande Italia nella tappa dideldial: Guillaumenella gara maschile mentre nella prova femminile salgono sul podio due azzurre con l’di Martinae il bronzo di Martina. Un inizio a marce altissime per il nuovo CT Simone Vanni, in un sabato egiziano che vede altri tre italiani ai piedi del podio con Tommaso Marini 6° tra gli uomini e le giovani Anna Cristino e Aurora Grandis rispettivamente 7^ e 8^ tra le donne.Secondo successo in carriera nel massimo circuito internazionale per Guillaume. Il romano delle Fiamme Gialle è tornato sul gradino più alto del podio dieci mesi dopo il successo di Hong Kong nel 2024, sfoderando una prestazione straordinaria. La prova perfetta dell’azzurro ha preso il via con la vittoria nel match d’esordio sull’atleta di Hong Kong Choi (15-12), prima di un netto 15-1 nel turno successivo sul britannico Cook.