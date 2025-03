Internews24.com - Convocati Monza per l’Inter: le scelte di Nesta per la partita di San Siro

Leggi su Internews24.com

di Redazioneper ladi Sancontro: ledei brianzoli per la gara contro i nerazzurriper lacontroa Sanha diramato la lista dei giocatori per il match del Meazza contro i nerazzurri. Al termine della rifinitura della vigilia, Misterha convocato 25 calciatori per Inter-, gara della ventottesima giornata di Serie A 2024/25, in programma sabato 8 marzo alle 20.45 allo stadio Giuseppe MeazzaDi seguito la lista completa, comprendente tutti i portieri, difensori, centrocampisti e attaccanti per il match di domani sera a San:2 Broon, 3 Lekovi?, 4 Izzo, 8 Urba?ski, 10 Caprari, 11 Castrovilli, 13 Pedro Pereira, 17 Keita, 18 Zeroli, 19 Birindelli, 20 Forson, 21 Pizzignacco, 22 Palacios, 30 Turati, 32 Pessina, 33 D’Ambrosio, 35 Ganvoula, 37 Petagna, 42 Bianco, 47 Mota Carvalho, 55 Martins, 57 Colombo, 69 Mazza, 77 Kyriakopoulos, 80 Vignato.