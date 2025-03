Ilrestodelcarlino.it - Continua il ‘Ritratto’ romagnolo

Ha riscosso un ampio successo di pubblico la presentazione della mostra ’Il ritratto dell’artista.’, tenutasi domenica scorsa nella sede di Palazzo Albicini. Simona Palo, consigliera del Circolo Aurora, ha ricordato come l’iniziativa sia stata pensata come un omaggio all’esposizione ’Il Ritratto dell’Artista’ attualmente in corso ai Musei San Domenico, ma anche voluta come omaggio a un gruppo di pittori romagnoli che hanno amato e reso grande la Romagna con le proprie opere. L’esperto di storia locale Gabriele Zelli ha presentato i pittori esposti, mettendone in risalto le peculiarità, tra cui Francesco Giuliari ed Ettore Nadiani. In omaggio a Giuliari, presente grazie al contributo della moglie Laura Giuliari, Zelli ha ricordato l’incontro che si terrà al Circolo Aurora giovedì alle 18.