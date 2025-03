Ilnapolista.it - Conte: «Napoli con pochi gol? In rosa non trovi calciatori con tanti gol nel curriculum ma possiamo lavorarci»

Antonio, allenatore del, in conferenza stampa alla vigilia della partita con il, ha ribadito un concetto già espresso più volte: ilhaperché innon ci sonoeador. Il lavoro può contribuire a migliorare le statistiche ma “se uno fa 1 o 2l’anno non puoi pensare ne faccia 10”.: «Se uno fa 1 o 2l’anno, già farne 4 è molto»Leggi anche:: «Dopo il “se vogliamo,” non è cambiato niente, dobbiamo fare i fatti» Ilsegna meno tra le prime 5, ma fa 19 tiri all’Inter e sull’1-1 eravate in 5 in area. Questo l’ultimo gradino da fare?«Quando parlo di costruire le squadre vincenti, vi dico che non si possono inventare dall’oggi al domani strutture vincenti, anche se può accadere e a me è accaduto. Bisogna fare degli step.