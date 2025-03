Inter-news.it - Conte: «Inter squadra di riferimento, ma meritavamo di vincere»

Antonioè ritornato sul pari tra Napoli edi una settimana fa. All’allenatore non è andata giù l’1-1 nello scontro diretto.DI– Antonioè tornato a parlare e lo ha fatto alla vigilia della partita tra Napoli e Fiorentina, che si giocherà domani alle ore 15. Il tecnico nerazzurro ha risposto in questo modo al pari di una settimana fa nello scontro diretto contro l’: «Non è cambiato niente. Non so cosa avrebbe dovuto cambiare. Abbiamo continuato ad allenarci con la stessa voglia e intensità. Bisogna fare i fatti, le parole se le porta via il vento. Abbiamo fatto un’ottima partita contro l’, che è la. Se andiamo a confrontare le due partite tra andata e ritorno sono state totalmente diverse. Ci deve dare forza. Abbiamo comunque pareggiato anche sedi, ma per il pari è una mezza sconfitta.