Conte | Contano i fatti non le parole

Nessun cambiamento dopo il “se vogliamo, possiamo”Antonionon lascia spazio a fraintendimenti. Dopo il pareggio contro l’Inter allo stadio Maradona, l’allenatore salentino aveva sorpreso tutti pronunciando per la prima volta la parola “Scudetto”. “Se vogliamo, noi ci siamo. Se vogliamo, possiamo”, aveva dichiarato con una sicurezza che aveva acceso speranze e dibattiti tra tifosi e addetti ai lavori. Tuttavia, nella conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Fiorentina,ha voluto subito smorzare gli entusiasmi: “Niente, cosa doveva cambiare? Abbiamo continuato ad allenarci con la stessa voglia. Non cambia niente in base alle, bisogna fare i”.Un messaggio diretto, quello di, che sottolinea l’importanza della concretezza rispetto alle dichiarazioni.