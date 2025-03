Ilgiornaleditalia.it - Conte "Ci aspettano 11 battaglie, bisogna tornare a vincere"

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

"Ci fa piacere aver fatto una grande gara con l'Inter ma un pari è come una mezza sconfitta" CASTEL VOLTURNO - "Cosa è cambiato in questa settimana dopo aver detto che se vogliamo possiamo? Niente. Non so cosa sarebbe dovuto cambiare. Abbiamo continuato ad allenarci alla stessa maniera. Non cambia n