Condò vede il bicchiere mezzo pieno per la Juve | Nel 2025 è possibile ammirare questo nei bianconeri

Paoloha manifestato i suoi pensieri suldellaattraverso un articolo pubblicato sul Corriere della Sera. Ecco cos'ha scritto sui.PAROLE – «Laconta di restarle dietro per un altro giorno soltanto, ma agganciarla domani non sarà facile: un anno fa la stessa gara finì 2-2, e per l'Atalanta segnò due volte Koopmeiners, pensa te. È verosimile che Thiago Motta finisca davanti al dato di Allegri un anno fa (71 punti, laoggi ne ha 52 con 33 ancora a disposizione), e sarebbe doveroso considerati i denari spesi sul mercato. Ma dentro a un progetto che comunque contiene anche le cocenti esclusioni nelle coppe, neli passi avanti si vedono, e una volta per tutte il tema della continuità di Motta non andrebbe più posto.