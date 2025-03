Inter-news.it - Condò: «Inter, attenzione al Monza. Calhanoglu centro di gravità!»

Paoloha parlato prima del fischio d’inizio di, match valido per la ventottesima giornata di Serie A. Il giornalista ha sottolineato quanto abbia pesato l’assenza del miglior Hakanper i nerazzurri.IL RAGIONAMENTO – Paolosi è pronunciato a Sky Sport nel pre-partita di, ponendo l’accento su un calciatore in particolare. Di seguito il suo commento: «Il Liverpool, che ha giocato oggi contro il Southampton con tutti i suoi titolari, alla fine del primo tempo si trovava in svantaggio. Ciò dimostra come sia giusto non sottovalutare nessuno.è ildidell’, rappresenta la più grande intuizione di Inzaghi. Il salto di qualità dei nerazzurri è arrivato quando il turco ha sostituito Brozovic neldi comando dell’pretando le due fasi in maniera ideale».