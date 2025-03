Concorso infanzia e primaria PNRR2, in alcune regioni basta 70 per accedere alla prova orale, in altre necessario fino a 98. LE TABELLE

Leggi su Orizzontescuola.it

Regione che scegli, difficoltà diversa per l'accesso. I nuovi concorsiprevedono un nuovo meccanismo (rispetto al PNRR1) di superamento della, come stabilito dal DL 71/2024. Questo determina l'economicità e velocità nella procedura, che produrrà le graduatorie dei vincitori nell'estate 2025.L'articolo, in70 per, ina 98. LE