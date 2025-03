Calciomercato.it - Conceicao fa i complimenti al Milan: “C’è una cosa che mi è piaciuta molto”

I rossoneri battono il Lecce in rimonta e il tecnico portoghese commenta la partita dei suoi calciatori: le sue dichiarazioniIn rimonta ilbatte il Lecce e prova a tenere in vita la speranza di qualificazione europea. I rossoneri passano per 3-2 al Via del Mare grazie alla doppietta di Pulisic, dopo essere andati sotto di due gol.fa ial: “C’è unache mi è” (LaPresse) – Calciomercato.itNel post gara a ‘Dazn’ ha parlato Sergiocommentando la partita della sua squadra: “Primo tempo migliore? La foto della partita è corretta. Abbiamo avuto tempo per preparare questa partita, abbiamo preparatobene con i giocatori che si sono impegnati a fare ciò che ho chiesto. Abbiamo creato delle occasioni, fatti due gol annullati e siamo andati all’intervallo sotto di un gol.