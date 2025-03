Ilgiorno.it - Comuni plastic free: due centri lombardi ottengono il massimo riconoscimento

Milano, 8 marzo 2025 – Duesono riusciti, praticamente, a fare a meno dellaa. Si tratta di Borgo Virgilio, in provincia di Mantova, e Cernusco sul Naviglio, nel Milanese: entrambi hanno ottenuto ildi “tre tartarughe” come “Comune”, il premio promosso daOnlus, l’organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento daa. La cerimonia di premiazione della quarta edizione si è tenuta oggi, sabato 8 marzo, a Napoli, al teatro Mediterraneo, sotto l'alto patrocinio del Parlamento europeo, del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica e del Comune di Napoli. In totale sono 122 i borghi, paesi e città italiane che si sono distinti per la lotta contro gli abbandoni illeciti, per la promozione di comportamenti responsabili e le opere di sensibilizzazione sul territorio nonché per l’impegno in una gestione virtuosa dei rifiuti urbani.