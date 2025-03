Internews24.com - Compagnoni certo: «Il futuro dell’Inter dipende dal recupero di questo giocatore»

di RedazioneMauriziosi è espresso sul momento: le dichiarazioni del telecronistaMauriziosi è espresso sul momentodi Simone Inzaghi, le dichiarazioni sulla centralità di Calhanoglu per i nerazzurri del tecnico piacentino in vista della corsa anche in Champions League.LE PAROLE – «Moltoda Hakan Calhanoglu, che è unfondamentale e dopo l’infortunio ancora non riesce ad essere se stesso. Se il regista turco ritrova a breve, magari anche dopo la pausa Nazionali, la miglior condizione, allora sarà dura buttare l’Inter giù dal primo posto in classifica. La squadra di Inzaghi è impegnata su tre fronti, è vero. Ma quando ti presenti con Lautaro Martinez, Calhanoglu e Marcus Thuram, anche se hai tre impegni resti forte forte». MARTINEZ – «Josep Martinez si è presentato bene all’Inter, ma del resto già al Genoa si era capito che eravamo in presenza di un portiere di unlivello.