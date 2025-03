Inter-news.it - Como-Venezia, Zanetti in tribuna! Pupi ‘cucina’ il piatto Paz-Inter

Leggi su Inter-news.it

Si sta giocandoe inc’è anche Javierosserverà ovviamente Nico Paz, ragazzo nel mirino dell’.SOTTOTRACCIA – Il connubio Paz-piace tantissimo alla dirigenza dell’, che sta monitorando in maniera molto dettagliata le prestazioni del talentuosissimo ragazzo argentino. Ecco perché Javier, leggendaista e vicepresidente, si trova attualmente al Sinigaglia per assistere a, partita delle 15 e valida per la ventottesima giornata di campionato. Non è un mistero che Paz piaccia tantissimo alla Beneamata. L’argentino è di proprietà del Real Madrid, che ha tre diritti di recompra più una percentuale su una eventuale futura rivendita del ragazzo. Ma da Viale Liberazione ci proveranno fino alla fine, anche grazie alla forte amicizia dicon il padre di Nico Paz, Pablo.