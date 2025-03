Sport.quotidiano.net - Como-Venezia, Gytkjaer all'ultimo respiro: 1-1 al Sinigaglia

, 8 marzo 2025 – Il rigore guadagnato da Carboni e trasformato daregala alun prezioso pareggio in casa delche per quasi tutto il secondo tempo aveva accarezzato l’opportunità di portare a casa la vittoria senza tuttavia mettere in ghiaccio il risultato dopo il vantaggio siglato dal neoentrato Ikoné a inizio ripresa. Un 1-1 che premia la tenacia di unche ha sì lasciato il predominio del possesso palla ai lariani, ma che già nel primo tempo ha saputo rispondere colpo su colpo agli avversari, chiamando più volte in causa Butez, il quale in almeno un paio di occasioni si è superato. Anche dopo essere finiti in svantaggio al 49’ sul diagonale vincente di Ikoné, però, gli uomini di Di Francesco hanno avuto la forza di reagire e tenere testa alfino alla rete dell’islandese che ha fatto calare il sipario sulla gara.