Thesocialpost.it - Como, incidente sulla Statale Regina: schianto frontale fra due auto

Nella notte, intorno alle 3, si è verificato unlungo la, all’altezza di Laglio, sul Lago di. Due vetture si sono scontrate frontalmente, provocando il ferimento dei rispettivi conducenti.Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco di, gli operatori del 118 e i Carabinieri. I duemobilisti, dopo aver ricevuto le prime cure sul luogo dell’, sono stati trasportati all’ospedale Sant’Anna con codice verde, segnale che le loro condizioni non risultano gravi.Le forze dell’ordine stanno esaminando la dinamica dello scontro per comprendere le cause dell’accaduto e stabilire eventuali responsabilità. L’impatto ha causato rallentamenti alla circolazione lungo la, con disagi per glimobilisti nelle ore successive.