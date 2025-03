Ilfoglio.it - Come si misura il successo degli stylist (non sul doppio palloncino di Zoe Saldaña)

Leggi su Ilfoglio.it

Il celebrities styling è esploso con la moltiplicazioneeventi utili alla comunicazione digitale, e gli artefici dell’immagine di cantanti, star dello schermo e celebrità a vario titolo sono figure essenziali, riconosciute e tra le più invidiate dell’universo moda, in cima alle aspirazioni di molti studenti delle scuole di settore. Alcune di queste figure a dire il vero rivendicano l’autonomia nella scelta dei propri outfit; Blake Lively, per esempio, preferisce i rapporti diretti con le maison rispetto all’intermediazione di un image maker, ma facendo un bilancio delle sue uscite pubbliche si può notareil suo istinto non sempre funzioni. Quindi affidarsi a un professionista equivale sempre ad assicurarsi l’immagine ideale per eccellere e farsi ricordare al meglio della forma? Dipende: alcunitendono a lasciarsi prendere la mano da un’esagerazione che flirta con l’autopromozione, alla ricerca del look che più di tutti si faccia notare (il look “iconico”, si direbbe, non fosse un termine diventato urticante per la noia che provoca il suo uso sconsiderato).