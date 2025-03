Serieanews.com - Come Mertens, il Napoli pronto a piazzare il colpo sull’esterno: Manna ha scelto un talento

Ila ripetere il: il dsha individuato il rinforzo giusto, ililhaun– SerieAnews“Se vogliamo, ci siamo“. Così Antonio Conte in conferenza stampa dopo la gara con l’Inter. La miglior prestazione delin stagione contro l’Inter ha galvanizzato il tecnico salentino tanto da permettergli di esporsi per la prima volta in pubblico. La squadra partenopea è in prima fila nella lotta al titolo e Conte non vuole perdere la ghiotta occasione di compiere un vero e proprio miracolo al primo anno.Saranno decisive le prossime 11 gare, 11 finali che ilnon può sbagliare dopo aver perso fin troppi punti nell’ultimo mese, con Lukaku chiamato ad essere ancora più protagonista. Nessuna vittoria, solo quattro pareggi ed una sconfitta in cinque gare per gli azzurri che già a partire dalla sfida contro la Fiorentina al Maradona in programma domani alle 15 devono centrare il bottino pieno.