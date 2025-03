Quotidiano.net - Come funziona il Reddito di libertà, al via le domande all’Inps

Roma, 8 marzo 2025 - Dal 5 marzo è possibile presentarela domanda per ottenere il cosiddettodiprevisto a favore delle donne vittime di violenza. Vediamo, allora, in dettaglio chi epuò ottenerlo. A spiegarlo è una recente circolare dell’Istituto di previdenza. Requisiti di accesso e misura deldiDestinatarie del contributo sono le donne vittime di violenza, con o senza figli, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, residenti nel territorio italiano, che siano cittadine italiane, cittadine comunitarie o cittadine di uno Stato extracomunitario, in possesso di una delle carte di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini dell’Unione europea o in possesso di regolare permesso di soggiorno UE o della ricevuta della richiesta o del cedolino, o del permesso per protezione speciale.