Oasport.it - Com’è cambiata la rincorsa di Furlani? Il litigio agli Europei Indoor nasconde un grande futuro

Mattiaha introdotto unanovità durante l’inverno, modificando in maniera importante la propria: l’ha portata a 18 passi più preavvio, ovvero due appoggi in più rispetto al recente passato. Il giovane laziale ha voluto cambiare uno degli aspetti più importanti del salto in lungo con l’intento di crescere dal punto di vista sportivo, in modo da essere ancora più competitivo nei grandi eventi internazionali.Uno stravolgimento tecnico di questo calibro non può essere registrato soltanto in poche settimane: c’è bisogno di tempo, di svariati allenamenti, di molteplici tentativi, di diverse gare. Si tratta di un progetto a lungo respiro come ha ribadito il nostro portacolori, con il mirino chiaramente puntato sulle Olimpiadi di Los Angeles 2028 dopo che nella passata stagione aveva conquistato il bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024, l’argento ai Mondialiall’aperto.