Quotidiano.net - Come cambia lo Stato: "Serve un coordinamento sulla sicurezza nazionale"

Leggi su Quotidiano.net

"La macchina delloha solide componenti, nonostante gli acciacchi del tempo". Il punto per Roberto Garofoli è un altro: "Nell’architettura delle istituzioni manca spesso un sistema di raccordo". Soprattutto nella. "Che, mi lasci dire, è il tema dei temi". Magistrato, componente tecnico in nove governi, da ultimo Sottosegretario con Draghi, oggi giudice del Consiglio di, Garofoli ha pubblicato per Mondadori ’Governare le fragilità’ con Bernardo Giorgio Mattarella. Garofoli il tema, pare di capire, è che le parti dellonon si parlano tra loro. È così? "Nel libro dedichiamo una parte al tema dell’architettura istituzionale della. Abbiamo chi si occupa della difesa dei confini, degli equilibri diplomatici, della protezione informatica.