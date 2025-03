Combinata nordica Mondiali Trondheim | trionfa Riiber Kostner quindicesimo

Leggi su Sportface.it

Jarl Magnusconclude la propria carriera iridata nel migliore dei modi. Il norvegese domina la gara dideidi, imponendosi sin dalla frazione mattutina sul trampolino Hs138. Nel pomeriggio, ha concluso davanti a tutti la 10km, tagliando il traguardo dopo 24’57”7. Per, si tratta del sesto oro individuale della propria carriera. A, il pubblico festeggia la doppietta norvegese, con Jorgen Graabak che riscatta dalla gara a squadre e finisce in seconda posizione a 1’10”7. Il terzo gradino del podio è occupato dal tedesco Vinzenz Geiger, in ritardo di 1’11?1 su.Aaronconclude la rassegna iridata con la miglior prestazione stagione. L’azzurro conclude la prova al trampolino in ventesima posizione, rimontando nel pomeriggio e terminando la gara in quindicesima piazza con un gap di 2’38 su