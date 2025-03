Ilrestodelcarlino.it - Colpo nella gioielleria: incastrati i due ladri

Individuati gli autori delda 5mila euro ai danni delladel centro commerciale ‘Il Molino’. I fatti risalgono al 4 ottobre 2024, quando la coppia, era entrata nel negozio perché interessata ad acquistare un paio di orecchini. Non contenti di alcuni modelli mostrati, avevano richiesto alla commessa di aprire altri espositori, in modo da avere una possibilità più ampia di scelta, ma anche di poter provare alcuni modelli. Dopo averne visionato diversi, la donna ha scelto di acquistare due paia di orecchini che ha pagato in contanti. Durante le fasi di pagamento e di impacchettamento della merce appena acquistata, la donna ha occultato la visuale alla commessa sulle vetrine poste al centro del negozio. Poco dopo, i due si congedavano riferendo alla commessa di voler continuare a visionare altri monili mentre quest’ultima si poneva al servizio di altri clienti.