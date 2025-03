Ilrestodelcarlino.it - Colpo allo spaccio in Bolognina: fermato con 2 chili di hashish

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 8 marzo 2025 - Duedie 10mila euro sequestrati. Sono il bilancio di un pomeriggio di controlli dei carabinieri della compagnia Bologna Centro in, un’area interessata da fenomeni di criminalità e degrado urbano, dove i militari hanno identificato una cinquantina di persone. La presenza dell’Arma che già nei giorni scorsi aveva eseguito dei controlli nella zona, è stata nuovamente richiesta dai cittadini che hanno gradito i servizi messi in campo per prevenire e fermare l’illegalità urbana, in particolare furti, rapine, possesso ingiustificato di armi e traffico di droga. Ed è stato proprio in materia di sostanze stupefacenti uno dei risultati più importanti raggiunti nelle ultime ore dai militari dell’Arma, che hanno sequestrato oltre duedi droga e circa 10mila euro in contanti a un sudamericano, formalmente disoccupato.