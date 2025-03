Ilgiorno.it - Collezione Paolo VI, l’ingresso oggi è gratuito per le donne

Ingresso gratis per leresidenti a Concesio, per tutta la giornata di, allaVI – Arte Contemporanea. A permetterlo è l’accordo con il Comune di Concesio che ha istituito l’assessorato agli Eventi Montiniani e che per tutto il 2025 organizzerà appuntamenti in occasione dell’anno giubilare. Il tutto con l’obiettivo di consentire la conoscenza di PapaVI, nato in paese nel 1897. "Abbiamo voluto creare una serie di eventi e momenti – spiega l’assessore Bettina Piccioli (nella foto) – mirati a far conoscere la figura di Giovanni Battista Montini: il primo Papa nella storia ad andare in pellegrinaggio in Terra Santa". In paese è arrivata la brochure voluta dalla Piccioli e dall’Amministrazione comunale con la parrocchia del paese, dove vengono proposti itinerari in cinque paesi “papali“ del Nord Italia, di cui tre in terra lombarda: Concesio, Canale d’Agordo dove nacque Giovanniprimo, Sotto il Monte per Giovanni XXIII, Riese per Pio X e Desio paese di Pio XI.