Colle Sannita l’opposizione incalza | Paese al buio quanto risparmio per le casse del Comune?

Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota del gruppo di minoranza di:“Cari concittadini, finalmente possiamo dormire sonni tranquilli. al, certo, ma tranquilli! L’amministrazione comunale ha trovato la soluzione perfetta per affrontare l’aumento del costo dell’energia: spegnere le luci. Letteralmente. In consiglio comunale, il gruppo di minoranza Impegno– Piacquadio Maurizio, Nigro Celeste e Zeolla Giuseppe – ha interrogato il sindaco sulla sospensione dell’illuminazione pubblica nelle ore notturne. La domanda era semplice:ha risparmiato ilcon questa scelta? E soprattutto, sono state valutate le conseguenze e i rischi di questa decisione? La risposta del sindaco è stata chiara: ha deciso lui, assumendosene la responsabilità. D’altronde perché pagare per l’illuminazione pubblica quando si possono semplicemente spegnere le luci? Una trovata geniale, non c’è che dire.