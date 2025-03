Colle | parità di genere porta benefici

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

8.46 "Ogni femminicidio, ogni discriminazione, ogni maltrattamento a una donna è un'aggressione all'intera società". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio in occasione della festa dell'8 marzo. "Ladi, ricchezza, frutti positivi per l'interattività", afferma il capo dello Stato. "Occorre impegnarsi ancora per colmare quei divari - culturali, salariali, di istruzione, di carriera che permangono in alcuni ambiti".