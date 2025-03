Anteprima24.it - Coldiretti, crescono le imprese agricole femminili: la Campania sul podio

Tempo di lettura: 2 minutiLa regioneal terzo posto in Italia per il numero dinel mondo agricolo. Lasottolinea questo aspetto che emerge dai dati del Registro dellein occasione dell’8 Marzo, la giornata internazionale della Donna.Tra imprenditricie occupate, sono oltre mezzo milione le donne e le ragazze impegnate oggi nelle campagne, una presenza diffusa in tutto il territorio italiano. Davanti allaci sono Sicilia e Puglia, dietro invece Lazio, Toscana e Piemonte. Le agricoltrici puntano anche sul ricambio generazionale con oltre 12mila aziendeguidate da ragazze under 35.Tanti i settori interessati: dalle fattorie antiviolenza ai fiori da mangiare per arricchire ricette e cocktail. Le nuove contadine sono sempre più cardine di un settore per lungo tempo considerato prerogativa maschile, stanno portando un contributo decisivo dal punto di vista della sostenibilità, della solidarietà e dell’innovazione di prodotto.