Cleveland fa 13, Denver vince all’overtime con super Jokic

ROMA (ITALPRESS) – Cavaliers inarrestabili nella notte italiana della regular-season dell’Nba. Sul parquet dello Spectrum Center di Charlotte, di fronte a oltre 19mila spettatori,ottiene il tredicesimo successo consecutivoando in volata gli Hornets per 118-117.Brivido finale regalato dalla ‘mano caldà di Bridges, che da quasi metà campo fallisce la tripla del sorpasso a fil di sirena: per l’idolo di casa, un bottino personale di 46 punti e il titolo onorifico di top-scorer della serata (24 di Mitchell e 20 di Garland per il quintetto ospite).Spettacolo memorabile per i quasi ventimila spettatori della Ball Arena di: i Nuggets fanno festapiegando la resistenza dei Phoenix Suns per 149-141 con una storica tripla doppia di, capace di confezionare 31 punti, 22 assist e 21 rimbalzi.