Ilfattoquotidiano.it - Claudio Santamaria a La Confessione di Gomez: “Bertolucci? La prima volta mi disse: ‘Aspettiamo il provino, magari sei negato'”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“L’incontro con Bernardo? La miamiilsei‘”., ospite a Ladi Peter, in onda stasera alle 20.15 su Rai 3 ha raccontato ilnel 1998 per il film L’assedio. “So che lei era entusiasta di recitare con Bernardo”, ha detto. “Chi non lo sarebbe. quale attore?”, ha ribattuto l’ospite, grande estimatore del Maestro. “Per arrivare fino a lui c’è stata una lunga trafila – ha spiegato il protagonista di Lo chiamavano Jeeg Robot – Sono andato dall’aiuto regista di, una tigre.parlavi con lei, poi se le piacevi, lei faceva un cenno segreto alla casting che iniziava a registrare. Neanche sprecavano la cassetta, se non le piacevi. – ha continuato, nelle sale con Follemente di Paolo Genovese e Il Nibbio di Alessandro Tonda – Questi filmati venivano fatti vedere a Bernardo e se a Bernardo interessava qualcuno, allora lo incontrava.