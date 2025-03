Oasport.it - Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2025: Brignone vola a +322 su Gut-Behrami!

Federicaha vinto il superG di Kvitfjell, prova valida per ladeldi sciandata in scena nella località norvegese. Dopo aver conquistato due preziosi piazzamenti nelle discese disputate negli ultimi due giorni, la fuoriclasse valdostana ha dettato legge nella gara che ha chiuso il fine settimana in terra norvegese e ha firmato l’ottavo successo stagionale nel massimo circuito internazionale itinerante (quattro giganti, due discese, due superG).La 34enne è tornata a imporsi in questa specialità dopo la stoccata di Cortina d’Ampezzo e la medaglia d’argento messa al collo ai Mondiali, lasciandosi alle spalle la svizzera Lara Gut-per sei centesimi e Sofia Goggia per nove centesimi. L’azzurra è così riuscita a guadagnare venti punti nei confronti dell’elvetica, allungando ulteriormente ingenerale e rafforzando la propria posizione nella lotta con la rossocrociata per la Sfera di Cristallo.