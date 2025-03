Oasport.it - Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2025: Brignone sfonda i 300 punti di vantaggio su Gut-Behrami!

Federicaha sferrato probabilmente il colpo di grazia a Lara Gut-nel gigantedi Are (Svezia). L’azzurra ha dominato con 1.36 sulla neozelandese Alice Robinson e 1.43 sull’albanese Lara Colturi, mentre la rivale rossocrociata non è andata oltre la nona piazza a 2.52.In un colpo solo, dunque, l’azzurra ha guadagnato ben 71sulla detentrice della sfera di cristallo, portando il margine dinelladideldi sciaddirittura a +322. Al termine della stagione mancano ancora sei gare (non contando gli slalom, disciplina a cui nessuna delle due contendenti prende parte). La fuoriclasse italiana potrebbe chiudere matematicamente i conti già nel prossimo fine settimana a La Thuile, quando sulle nevi di casa andranno in scena una discesa e due superG.