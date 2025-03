Laspunta.it - Cisterna, si festeggiano i 300 anni di san Rocco patrono della città.

si appresta a festeggiare il 300esimoversarioproclamazione di Sancon tre giornate di eventi che rappresentano soprattutto momenti di aggregazione spirituale e rispettotradizione per i cisternesi.San, d’origine francese, durante la sua permanenza in Italia nella seconda metà del 1300 si adoperò per assistere le persone colpite dalla peste. Esempio di altruismo e dedizione, si è dedicato alla cura per il bene degli altri senza nessuna preoccupazione per sé.Organizzato dall’associazione Confraternita di San, con il patrocinio del Comune di, il programma prevede alcune delle cerimonie religiose che si terranno nella chiesa di Santa Maria Assunta in cielo.Sabato 8 marzo alle ore 17:45 verrà esposta la statua di Sane a seguire, alle ore 18, ci sarà la celebrazioneSanta Messa.