Laspunta.it - Cisterna, il consiglio approva la mozione sul salario minimo proposta da Elio Sarracino.

IlComunale didi Latina, nell’ultima seduta hato lapromossa dal gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle, che rappresenta un contributo per garantire una maggiore equità salariale e combattere la povertà lavorativa. Il documento ha ottenuto i voti favorevoli dell’intera maggioranza e del consigliere di minoranza, di Forza Italia, Gino Cece.La, che stabilisce undi 9 euro lordi l’ora per tutti i lavoratori impiegati in appalti pubblici, si inserisce nel solco di una battaglia che il M5S porta avanti ormai da tempo a livello nazionale.Il M5S ha infatti avviato questa battaglia sin dal 2022 con unadi legge, a firma dell’ex premier Giuseppe Conte, che ha visto l’adesione di altre forze politiche progressiste come il PD, Sinistra Italiana, Verdi e Azione.