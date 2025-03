Laspunta.it - Cisterna, 8 marzo. Amministrazione e associazioni per fare rete. Presto una casa rifugio per donne e minori

Leggi su Laspunta.it

L’aula consiliare del Comune diha ospitato questa mattina l’evento organizzato dal Comune in collaborazione con la Consulta delledi, la Croce Rossa – Comitato di Latina Unità territoriale didi Latina, la Consulta delledie il Centro antiviolenza del Centro donna Lilith in occasione dell’8, Giornata internazionale dei diritti della donna.Ad aprire l’evento, al quale hanno preso parte alcuni studenti del liceo “Ramadù, gli interventi del sindaco Valentino Mantini e dell’assessora alle pari opportunità Maria Innamorato i quali hanno sottolineato l’importanza delle sinergie tra istituzioni enella costruzione di un sistema in grado di supportare lesoprattutto nelle situazioni di difficoltà. “Questa– hanno sottolineato – sostiene da sempre gli interventi e le misure volti a prevenire e a contrastare ogni forma di violenza, che sia essa morale, fisica, psicologica, psichica, sessuale, sociale ed economica“.