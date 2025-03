Bergamonews.it - Cinque anni dalla pandemia, Nembro ricorda le vittime del Covid

. Ada-19 che ha colpito duramente la Bergamasca e in modo particolare, l’amministrazione Comunale in collaborazione con le parrocchie di, Gavarno e Lonno, organizza un ricco programma di commemorazioni.Ecco il calendario.Sabato 15 marzo alle 9.30Momento di riflessione e preghiera alla croce sul Monte CeretoMartedì 18 marzo alle 20.30Giornata nazionale in memoria delledell’epidemia di CoronavirusMessa alla chiesa arcipresbiterale plebana in ricordo di tutti i 188 defunti nembresi, fiaccolata fino al Memoriale, commemorazione da parte delle Autorità e benedizione.Tutta la popolazione è invitata a partecipare.(in caso di maltempo la Cerimonia si svolgerà in Chiesa sempre con inizio alle 20:30).Dall’8 al 29 marzo 2025Mostre d’arte alla biblioteca centro cultura “Tullio Carrara”– “Epicentro”, mostra fotografica di Maurizio MilesiInaugurazione sabato 8 marzo alle 10– “-19”, mostra d’arte contemporanea di Primo FormentiInaugurazione sabato 8 marzo alle 11.