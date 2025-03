Romadailynews.it - Cina: tribunali nazionali tutelano equamente diritti di parti straniere

Leggi su Romadailynews.it

Sempre piu’ personescelgono icinesi per esercitare la giurisdizione, dal momento che il Paese ha intensificato gli sforzi per tutelarelesiache, secondo un rapporto sul lavoro della Corte suprema del popolo cinese presentato oggi alla sessione annuale della legislatura nazionale per la deliberazione. Sono stati conclusi una serie di casi societari tipici, che coinvolgono investimenti esteri, in conformita’ con la Legge sugli investimenti esteri, rafforzando la posizione dellacome una delle destinazioni piu’ attraenti al mondo per tali investimenti, secondo il rapporto. Dal 2013, icinesi hanno chiuso circa 417.000 cause civili e commerciali di primo grado che coinvolgevano entita’ estere, con lecoinvolte provenienti da oltre 100 Paesi e regioni, secondo il rapporto.