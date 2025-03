Romadailynews.it - Cina: Shanxi, spettacolare veduta delle montagne innevate di Taihang

Leggi su Romadailynews.it

Una nevicata ha trasformato ledi, in parte situate nella citta’ di Changzhi, nella provincia settentrionale cinese dello, in un paese fatato avvolto dalle nuvole. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/5968931/5968931/2025-03-08/-di-Agenzia Xinhua