Romadailynews.it - Cina: rapporti, rafforza tutela giudiziaria DPI a sostegno di tecnologie, industrie chiave

Leggi su Romadailynews.it

Lo scorso anno lahato ladei diritti di proprieta’ intellettuale (DPI) per sostenere lee ledel Paese, hanno mostrato oggi isul lavoro della Corte suprema del popolo (SPC) e della Procura suprema del popolo (SPP). Secondo il rapporto sul lavoro dell’SPC, presentato alla sessione legislativa nazionale in corso per la deliberazione, laha intensificato la protezione dei diritti di proprieta’ intellettuale in settori quali la tecnologia dell’informazione di prossima generazione, la produzione di fascia alta, la biomedie i nuovi materiali nel 2024. Nell’ultimo anno, l’SPC ha gestito efficacemente le controversie sui DPI relative all’intelligenza artificiale (IA), sostenendo l’applicazione lecita dell’IA e sanzionando i le violazioni che utilizzano questa tecnologia.