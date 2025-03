Cilento | lo scrigno nascosto della Campania

Leggi su .com

Life&People.it In un mondo globalizzato, dove viaggiare all’estero è certamente più facile di un tempo, si registra un fenomeno paradossale: i giovani italiani spesso prediligono le mete straniere per i loro viaggi turistici e culturali rispetto al territorio di appartenenza. Capita quindi che ci si imbatta in viaggiatori che hanno accumulato precocemente grande esperienza su una vasta scala geografica, che hanno avuto modo di confrontarsi con culture e tradizioni lontane e differenti tra loro. Ma se si parla del territorio di appartenenza, salta fuori il paradosso: scopriamo che lo si conosce molto meno di quanto ci si aspetti (e di quanto si dovrebbe, a dirla tutta).Ilè esempio lampante di questo fenomenoNonostante le importanti manovre di rilancio degli enti locali degli ultimi anni e, prima ancora, l’improvvisa notorietà dovuta allo straripante successo del film Benvenuti al Sud, ilresta una meta con una fama molto circoscritta rispetto alla ricchezza smisurata del suo territorio.