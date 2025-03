Ilfattoquotidiano.it - Ciclista genovese condannato a 2 mesi di carcere e 1.100 euro di multa per guida della bici in stato di ebrezza

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Fermato dai vigili urbani mentre tornava da un aperitivo con gli amici. Positivo all’alcol test,to con 1.100a 60 giorni di reclusione. Nulla di strano se non fosse che il punito stava viaggiando incletta, mezzo scelto proprio in vistabevuta con la comitiva. Ma il Codicestrada è chiaro: è vietatore sotto l’effetto dell’alcol qualsiasi sia il mezzo utilizzato.Il malcapitato è un insegnante precario. La pena detentiva è stata commutata in 130 ore di lavori socialmente utili. Il fatto di essere inha fatto si che non scattasse il sequestro del mezzo e che non ci fossero decurtazioni dei punti sulla patente. Secondo quanto riporta l’edizione locale di Repubblica la conversionepena è stata seguita da un’angosciosa ricerca di una struttura che lo potesse far lavorare.