Chimirri fa una scoperta su Spolverato | Cattiveria che non si cura

Dopo la puntata del Grande Fratello di giovedì, Lorenzoè sbottato e alle spalle di Javier Martinez ha detto: “Deve marcire quel c0gl***e. Ma poi il suo gruppo si fa forza perché sono in tanti. Quello è un gruppo di str0**i. Presi da soli non valgono nulla, io li conosco quelli come loro e quelle dinamiche. Non valgono nulla e iniziare da lui“. Adesso che è uscito dalla casa, Federicoha scoperto queste parole di Lorenzo grazie ad un post Instagram di una pagina di gossip e ha commentato in maniera molto schietta: “Poverino, lui mi fa tanta tenerezza, purtroppo non esiste ancora laalla, spero solo che un giorno se ne renda conto e diventi una persona migliore“.Come si può dargli torto?FEDERICOOOOOOOOOOOOOO #helevier #grandefratello pic.twitter.com/zonjOlSR8D— Ginevra (@GinevraStyles) March 8, 2025Federicosu Shaila e Lorenzo: “Lei succube del suo ragazzo”.