Chi vincerà il Grande Fratello | colpo di scena nella classifica degli scommettitori

Visto che ci stiamo avvicinando alla finale, è tempo di capire chiil2025. Fino a pochi giorni fa siti come Gold Bet davano come favoriti Lorenzo ed Helena: “Le quote danno come grandi favoriti alla vittoria Lorenzo Spolverato e poi Helena Prestes. Buone chance vengono attribuite anche a Javier Martinez, Zeudi di Palma e Shaila Gatta. Le quote non premiano al momento gli altri partecipanti ma c’è ancora tempo per la finale e i pronostici potrebbero essere ribaltati”.Negli ultimi giorni però c’è stato undi, perché da Sisal, Snai a Gold Bet, tutti adesso hanno modificato le previsioni. Adesso alla domanda “Chiil?” la risposta è la stessa ed ha un nome e un cognome su tutti i siti: Zeudi Di Palma. La Miss Italia è prima ovunque, stabile Helena al secondo posto, mentre è crollato Lorenzo Spolverato, che è finito addirittura fuori dalla top 3.