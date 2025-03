Metropolitanmagazine.it - Chi sono il padre e la madre di Riccardo Scamarcio, Emilio e Irene Petrafesa: “Mamma era una pittrice importante”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Ladi, è un volto noto e molto apprezzato in ambito artistico su scala nazionale e internazionale:, è autrice di tele oggetto di grande ammirazione anche all’estero ed esposte in varie mostre. La mostra del Vittoriano alla quale erano presenti nome come Alba Rohrwacher, Andrea Occhipinti, Maria Sole Tognazzi, Nicola Giuliano e molti altri, era intitolata Tra terra e mare e ritraeva molti paesaggi della Puglia. Ildell’attore,, era un rappresentante di prodotti alimentari e si è spento nel 2017, all’età di 64 anni, dopo una malattia.Per quanto riguarda la vita privata dei genitori di, sappiamo che il loro figlio poi diventato attore è nato nel 1979 ed è cresciuto con loro ad Andria, in Puglia.di, è originaria di Bari.