Chi era Julie Powell la donna che ispirò Julie & Julia con Meryl Streep

è stata una pioniera del food blogging. Il suo percorso ha dimostrato come la passione per la cucina potesse trasformarsi in un fenomeno culturale, portandola dall’anonimato alla fama mondiale. Nel 2002, frustrata dalla sua routine lavorativa dopo l’11 settembre,decise di affrontare una sfida ambiziosa: cucinare tutte le 524 ricette di Mastering the Art of French Cooking diChild in 365 giorni e raccontare l’esperienza in un blog, TheProject. Il progetto divenne virale (quando ancora il concetto di virale non era nemmeno concepito), attirando l’attenzione dei media e trasformandosi nel libro(2005), che nel 2009il delizioso film di Nora Ephron con Amy Adams e, nata Foster, ad Austin, in Texas il 20 aprile del 1973, aveva scoperto Mastering the Art of French Cooking da bambina nella dispensa di sua madre, ma fu solo a 29 anni, in un periodo di insoddisfazione lavorativa, che lo riscoprì.