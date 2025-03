Quotidiano.net - Chi è Usha Vance, la moglie del vicepresidente Usa contestata a Torino

Roma, 8 marzo 2025 – Trentanove anni, avvocato,Chilukuridel vice di Donald Trump, e prima second lady degli Stati Uniti d'America indoamericana è arrivata acon la delegazione Usa agli Special Olympics Winter Games, le Olimpiadi invernali per ragazzi con disabilità intellettiva che si disputa in Piemonte.Chilukuri, accompagnata da uno dei tre figli, assiste alla cerimonia inaugurale di oggi alla Inalpi Arena e poi si trasferisce al Sestriere per seguire due gare. Ma la sua presenza in città è stata accolta con le annunciate contestazioni e con lo striscione “No Putin No Trump” che, per iniziativa di Europa Radicale, gira su un'automobile nelle zone dov’è prevista la presenza della Second lady d’America. epa11484744, wife of Republican vice presidential candidate Senator JDof Ohio, delivers remarks during the third day of the Republican National Convention (RNC) at Fiserv Forum in Milwaukee, Wisconsin, USA, 17 July 2024.