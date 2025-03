Liberoquotidiano.it - "Chi ce l'ha insegnato". Le femministe in cattedra così, occhio al dettaglio: livore puro | Guarda

Leggi su Liberoquotidiano.it

Non Una Di Meno scende in campo. Il movimento femminista e transfemminista -si descrive - ha annunciato una manifestazione proprio l'8 marzo, festa della donna. Fin qui nulla di nuovo se non fosse che l'occasione è stata presa al volo anche per manifestare contro Israele e Pro Vita. È accaduto all'università di Bergamo, dove un gruppo di studentesse e studenti appartenenti al movimento femminista e transfemminista è salito in, ha esposto uno striscione e ha gridato al patriarcato sventolando la kefiah. "Il vero nemico è il patriarcato. La donna partigiana ce l'ha. Insieme siam partite, insieme torneremo. Non una di meno", hanno gridato quello che è sempre il solito copione di sinistra. E ancora: "Tra le tante iniziative per l'8 marzo ce ne sono due che non possiamo fare a meno di stigmatizzare.